POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall

Eichenzell. Bei einem Unfall am Dienstag (08.11.) erlitten ein 37-jähriger Ford-Fahrer aus Bad Orb, sein 81-jähriger Beifahrer aus Bad Soden-Salmünster und ein 24-jähriger VW-Fahrer aus Gersfeld leichte Verletzungen. Der 24-Jährige befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 8.50 Uhr die B 27 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Fulda/ Bronnzeller Kreisel und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. In Höhe km 1.300 musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt am Stauende abbremsen. Der nachfolgende 37-jährige Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den VW auf. Die beiden Fahrzeugführer und der Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in Kliniken gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.300 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (09.11.), gegen 8 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Stromkasten auf dem Gehweg des Mönchesweges vor der Hausnummer 33 und fuhr anschließend davon, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (09.11.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Neuenstein mit einem weißen Opel Movano die Homberger Straße stadteinwärts und beabsichtige dabei nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbeizufahren. Zur selben Zeit befuhr ein 57-jähriger Mann aus Amt Creuzburg mit einem weißen Opel Vivaro die Homberger Straße in entgegengesetzter Richtung und fuhr seinerseits an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei. Im Begegnungsverkehr kam es dabei aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Hierbei entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Die Polizei in Bad Hersfeld sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Vekehrsunfall

Nentershausen. Am Dienstag (08.11.), gegen 14.30 Uhr, parkte ein Rotenburger einen VW-Caddy im Heideweg am rechten Fahrbahnrand. Aus noch nicht zweifelsfrei geklärter Ursache rollte das Fahrzeug nach dem Aussteigen des Fahrers einen dortigen Abhang herunter und beschädigte dabei diverse Pfosten einer Pferdekoppel. Anschließend kam das Auto in einem Graben zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 8.200 Euro.

Alheim-Baumbach. Am Dienstag (08.11.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein Opel-Astra-Fahrer aus Homberg (Efze) die Straße "Zum Bahnhof" in Richtung Sterkelshäuser Straße. Der Fahrer eines VW-Kombi aus Zeulenroda-Triebes (Kreis Greiz) befuhr zeitgleich die Braacher Straße in Richtung Niederellenbacher Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich kollidierte der VW-Fahrer aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Opel. Durch den Zusammenstoß fiel der VW auf die Fahrerseite. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 45.150 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Bus streift liegengebliebenes Auto

Lautertal. Am Dienstag (08.11.), gegen 13:40 Uhr, fuhr eine 52-jährige Ford-Focus-Fahrerin aus Lautertal die Kreisstraße 112 von Hopfmannsfeld kommend in Richtung Dirlammen. Nach aktuellem Kenntnisstand hatte das Fahrzeug dabei eine Panne und blieb auf der Fahrbahn stehen. Ein 38-jähriger Busfahrer aus Lauterbach fuhr zu diesem Zeitpunkt in die gleiche Richtung. Beim Vorbeifahren an dem Pannenfahrzeug touchierte er aus noch unklarer Ursache mit der hinteren, rechten Busseite die hintere linke Seite und den linken Außenspiegel des Ford. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Unfallflucht nach Abbiegen

Lauterbach. Am Mittwoch (09.11.), gegen 13:20 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Fahrer mit seinem BMW X7 die Vogelsbergstraße in Richtung Innenstadt/ Königsberger Straße. An der roten Ampelanlage mit grünem Rechtsabbieger Pfeil hielt er nach vorliegenden Erkenntnissen als erstes Fahrzeug möglichst weit links an, um einem Rechtsabbieger das Vorbeifahren zu ermöglichen. Der Fahrer eines grauen Opels fuhr als zweites Fahrzeug rechts vorbei bis an die Haltelinie und bog dann in die Königsberger Straße ab. Dabei streifte er mit seinem linken Außenspiegel aus noch nicht bekannter Ursache das rechte hintere Heck des BMW. Anschließend kam er seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden in noch unklarer Höhe zu kümmern. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

