POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Bottrop

Gestern wurde, in der Zeit zwischen 8:15 Uhr und 14 Uhr, ein schwarzer Audi A4 auf einem Parkplatz an der Germaniastraße beschädigt. Der Pkw weist Kratzer und Dellen im hinteren rechten Bereich auf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Eine 41-jährige Recklinghäuserin parkte am 19.06.2022 gegen 20 Uhr ihren schwarzen Kia Rio am Fahrbahnrand der Stettiner Straße. Am 21.06.2022 gegen 11:45 Uhr bemerkte sie am hinteren linken Radkasten und an der Stoßstange Lackkratzer und Dellen. Der Unfallverursacher ist geflüchtet und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wer Hinweise zu den Unfällen oder deren Verursachern geben kann, soll sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen melden.

