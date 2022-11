Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Mehrere gemeldete Anrufe wegen des Verdachts strafbarer Handlungen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Samstag (05.11.) und Mittwoch (09.11.) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der "Untere Frauenstraße" ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, aus welchem sie Parfüm sowie verschiedene Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert entwendeten. Die Täter hinterließen zudem rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere gemeldete Anrufe wegen des Verdachts strafbarer Handlungen

Bad Hersfeld. Immer öfter werden neue Betrugsmaschen bekannt, bei denen sich Kriminelle des Telefons bedienen. Einer der Gründe dafür ist simpel: Am Telefon kann man so schnell nicht wiedererkannt werden.

Call-ID-Spoofing - Die technische Maske des Betrügers

Durch sogenanntes Call-ID-Spoofing ist es möglich, dass auf dem Telefondisplay des Angerufenen eine andere als die tatsächlich genutzte Rufnummer angezeigt wird. Diesen Irrtum machen sich Kriminelle zu Nutze. Sie erwecken den Eindruck, ihrem Opfer als örtlicher Ansprechpartner und nicht selten als Angehöriger einer Behörde zur Verfügung zu stehen.

Aktuell vermehrt Anruf von Photovoltaikanbietern

Am Mittwoch (09.11) meldeten mehrere osthessische Bürgerinnen und Bürger einen auffälligen Anruf einer vermeintlichen Fachfirma für Photovoltaik. Eine freundliche Anruferin habe, um ein unverbindliches Angebot erstellen zu können, weitere Informationen zu den Häusern der Angerufenen und deren Aufenthaltszeiten in dem Haus erfragt. Dies kam allen Betroffenen merkwürdig vor, woraufhin sie das Telefonat beendeten und die Polizei informierten. Die entsprechenden Anrufnummern der angeblichen Firma konnten jedoch keinem aktiven Telefonanschluss zugeordnet werden. Daher kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei solchen Anrufen mitunter auch um betrügerische Telefonanrufe handelt, bei denen die Täter persönliche Informationen von den Angerufenen für spätere Betrugshandlungen erfragen oder auch Zeiten auskundschaften wollen, zu denen die Gebäude verlassen sind, um Straftaten zu begehen.

Ihr Polizei warnt daher vorsorglich:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als eine Person oder Firmenangehörigen ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Auch wenn Sie keinen Kontakt mit einer Firma aufgenommen haben, um deren Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, sollten Sie einen solchen Anruf zumindest kritisch hinterfragen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner persönliche Daten, Informationen oder Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

