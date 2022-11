POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Kindergarten Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Dienstagabend (08.11.) und Mittwochmorgen (09.11.) in einen Kindergarten in der Steidlstraße im Stadtteil Horas einzubrechen. Die Täter hebelten dazu erfolglos an mehreren Fenstern und verursachten dabei 600 Euro Sachschaden. ...

