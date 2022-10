POL-DO: Zwei Raubüberfälle in Dortmund: Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest und sucht weitere Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1169 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund Am Mittwoch (26. Oktober) ist eine 30-jährige Frau an der Bodieckstraße in Dortmund-Sölderholz durch drei Messerstiche schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand stach ein 46-jähriger Dortmunder gegen 14:10 Uhr mehrfach mit einem handelsüblichen Küchenmesser auf die 30-Jährige ein. Ein ...

mehr