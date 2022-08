Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrecher flüchtet - Heckenbrand - Mitarbeiter vom Gemeindevollzugsdienst bedroht und beleidigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Einbrecher wird bei Tat gestört und flüchtet

Bei dem Versuch in einen Baucontainer in der Hugo-Theurer-Straße einzubrechen, wurde am Mittwoch der Einbrecher gestört.

Der bislang Unbekannte versuchte gegen 03:45 Uhr die Tür des Baucontainers aufzuhebeln. Durch einen Mitarbeiter, der zur gleichen Zeit zu dem Container wollte, wurde der Dieb jedoch gestört. Infolgedessen flüchtete der etwa 30-40 Jahre alte Mann, der dunkel bekleidet war, eine Basecap trug und einen schwarzen Rucksack sowie ein Brecheisen mit sich führte mit seinem offensichtlich zuvor bereitgestellten Fahrrad. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07961/5240 entgegen.

Aalen: Unfall bei Spurwechsel

Eine 62-jährige Hyundai-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 10.20 Uhr beim Befahren der Schleifbrückenstraße in Richtung Bahnhofstunnel vom rechten Fahrstreifen auf den linken wechseln. Hierbei übersah sie einen 40-jährigen Dodge-Fahrer, der bereits den linken Fahrstreife befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Aalen: Nackter Mann

Dem Polizeirevier Aalen wurde um kurz nach Mitternacht mitgeteilt, dass ein Mann völlig nackt die Wellandstraße in Richtung Innenstadt laufen würde. Durch eine Polizeistreife konnte gegen 00:15 Uhr tatsächlich ein splitternackter 50-jährige Mann angetroffen werden. Als Erklärung für sein Auftreten gab der Mann an, einen Joint geraucht zu haben und nun nackt, wie er geboren wurde, in die Kirche gehen zu wollen. Die Streife verbrachte den Mann anschließend nach Hause. In der Wohnung übergab er den Polizisten freiwillig ein Gefäß, welches wohl mit Cannabis gefüllt war.

Aalen: Heckenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag, gegen 20 Uhr, eine Hecke neben der Unterführung in der Düsseldorfer Straße in Brand. Zunächst versuchten die Beamten vor Ort den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen, was jedoch aufgrund der Größe des Brandes nicht gelang. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand letztendlich vollends abgelöscht werden.

Aalen: Mitarbeiter vom Gemeindevollzugsdienst bedroht und beleidigt

Ein 44-jähriger Mann hat am Dienstag gegen 18:45 Uhr nach einem Parkverstoß einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes in der Schleifbrückenstraße bedroht und beleidigt. Auch die zur Hilfe hinzugezogene Polizeistreife konnte den aufgebrachten 44-jährigen Mann, der sich zwischenzeitlich in den Stadtgarten begeben hatte, nicht beruhigen. Der Mann beleidigte weiterhin den Mitarbeiter des Ordnungsamtes, sodass ihm durch die Beamten letztendlich ein Platzverweis für den Bereich um den Stadtgarten erteilt wurde.

Unterkochen: Mit zwei Fahrradfahrern kollidiert

Am Dienstag gegen 18:15 Uhr befuhr ein 83-jähriger Jeep Fahrer den Himmlinger Weg in Richtung Aalener Straße. An der Einmündung fuhr er nach links in die Aalener Straße ein. Hierbei kollidierte er mit zwei vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrern im Alter von 24 und 25 Jahren. Die Radfahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Aalen: Kontrolle über PKW verloren

Ein 39-jähriger befuhr am Dienstag gegen 15 Uhr die Lettenbergstraße zwischen Affalterried und Hammerstadt. In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Ford und kollidierte mit der Schutzplanke sowie einem Verkehrsschild. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Spraitbach: Beim Überholen Linksabbieger übersehen

Am Dienstag gegen 15 Uhr scherte ein 44-jähriger Ford-Fahrer auf der L298 auf die Gegenfahrbahn aus, um eine 55-jährige Renault-Fahrerin zu überholen. Hierbei übersah er, dass die 55-Jährige zur gleichen Zeit nach links in den Struteweg abbiegen wollte. Als sich beide auf gleicher Höhe befanden, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

