Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennende Hecke - Über Fuß gefahren - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Über Fuß gefahren

Am Dienstag gegen 12:10 Uhr parkte eine Auto-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke in der Oesterleinstraße aus und übersah hierbei einen hinter ihrem Fahrzeug stehenden Fußgänger, welchem sie dann über den linken Fuß fuhr. Nach einem lautstarken Wortwechsel setzte sich die Dame in ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, wobei das Kennzeichen von zeugen abgelesen und er Polizei übermittelt wurde. Gegen 12:55 Uhr kehrte die Autofahrerin jedoch selbstständig an die Unfallstelle zurück. Kurz zuvor meldete sie sich auch telefonisch beim Polizeirevier Aalen. Der 72-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt.

Ellwangen: Brennende Hecke

Um kurz vor 11.30 Uhr wurde am Dienstag eine brennende Hecke in der Dalkinger Straße gemeldet. Noch bevor die Feuerwehr eintraf konnte die Hecke jedoch von Anwohnern abgelöscht werden. Beim Abflammen von Unkraut geriet versehentlich die Hecke in Brand.

Schwäbisch Gmünd: Mit Roller gestürzt

Gegen 15:15 Uhr wollte am Montag ein 83-jähriger mit seinem Motoroller von einem Schuhgeschäft nach rechts auf die Lorcher Straße abbiegen. Nach wenigen Metern kam der Senior jedoch aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stürzte auf dem dortigen Grünstreifen. Hierbei wurde der Roller-Fahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Ellenberg: Unfall auf der Autobahn

Ein 55-jähriger Lenker eines Volvo-Sattelzuges befuhr am Dienstag gegen 09:20 Uhr den rechten Fahrstreifen der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden. Kurz nach dem Virngrundtunnel war der rechte Fahrstreifen aufgrund einer Tagesbaustelle jedoch gesperrt. Der Verkehr wurde demnach auf den linken Fahrstreifen übergeleitet. Der Volvo-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr deswegen auf die aufgestellte Sicherungswand auf. Ein nachfolgender 23-jähriger Lenker eines VW Multivan fuhr im Anschluss über aufgewirbelte Fahrzeugteile, so dass sein Fahrzeug am Unterboden beschädigt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 42.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell