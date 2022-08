Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Passanten in betrügerischer Absicht angesprochen? - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Betrugsabsicht? Die Polizei rät zur Vorsicht

Bei der Polizei in Fellbach wurden mehrere Vorfälle bekannt, bei denen in den zurückliegenden Wochen mehrmals Passanten im innerstädtischen Bereich vermutlich in betrügerischer Absicht angesprochen wurden. Ein Tatverdächtiger hatte sich zum Beispiel am letzten Samstag bereits zum zweiten Mal einem 85-jährigen Passanten gegenüber als Postmitarbeiter ausgegeben, um vermutlich auf diese Weise eine gewisse Vertrauensbasis herzustellen. Im weiteren Gesprächsverlauf habe er berichtet, seinen Autoschlüssel verloren zu haben. Er würde deshalb aktuell in der "Klemme stecken" und deshalb dringend Geld benötigen. Der Senior glaubte dem Tatverdächtigen nicht, der etwa 40 Jahr alt gewesen sein soll, und zeigte den aktuellen Vorfall nun polizeilich an. Ob Personen bei derartigen Vorfällen in Fellbach zu Schaden kamen, ist nicht bekannt. Die Polizei rät trotzdem zur Vorsicht, wenn man in eine derartige Gesprächssituation gerät. Die von den Tatverdächtigen vorgegebenen Notlagen lassen sich in der Regel ad hoc nicht überprüfen und sind nicht selten vorgetäuscht.

Backnang: Radfahrerin verletzt

Eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 10.25 Uhr die Aspacher Straße, als sie beim Anhalten die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen am Arm zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Rad entstand kein Schaden.

Backnang: Unfallflucht

In der Wilhelmstraße ereignete sich zwischen letzten Freitagabend und Samstagmittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen den in der dortigen Einbahnstraße parkenden Pkw Mini One und beschädigte diesen auf der rechten Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete der Verursacher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den geflüchteten Autofahrer wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Aspach: Radfahrer missachtete Vorfahrt

Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Montag gegen 15 Uhr die Entenstraße und übersah an einer dortigen Einmündung eine von rechts einbiegende und vorfahrtsberechtigte Golf-Fahrerin. Der Radfahrer konnte nicht mehr anhalten, prallte gegen das Auto und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand Sachschaden von über 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell