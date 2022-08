Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Wallhausen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam zwischen Montag, 22:00 Uhr und Dienstag, 6:00 Uhr beim Abbiegen von der Straße Auwiesen in die Schainbacher Hauptstraße nach rechts vond er Fahrbahn ab und fuhr dort in eine Hecke. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahre mit seinem PKW unerlaubterweise. An der Hecke entstand rund 200 Euro Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Blaufelden: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr und Montag, 16:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Metallzaun, welcher am Parkplatz hinter einer Apotheke in der Hauptstraße angebracht war. An dem Zaun entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell