Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall während des Überholvorgangs

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Gleichenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-Jähriger war mit seinem Motorrad in Richtung Weimarer Straße unterwegs und überholte dabei mehrere Fahrzeuge. Währenddessen bog ein 26-Jähriger mit seinem Traktor nach links ab und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer und kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An beiden involvierten Fahrzeugen entstanden Schäden in einer Gesamthöhe von ca. 15.000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt und für die Zeit der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es zur Verkehrsbehinderungen. (db)

