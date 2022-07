Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Quad fängt Feuer

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag musste die Feuerwehr einen Brand in einem Waldgebiet bei Treffurt löschen. Zuvor war dort ein 49-Jähriger mit seinem Quad unterwegs, als das Fahrzeug Feuer fing. In der Folge geriet die umliegende Wiese in einem Umkreis von mehreren Metern in Brand, wobei die alarmierte Feuerwehr die Flammen schnell löschte. Am Quad entstanden ebenfalls entsprechende Schäden, es wird derzeit von einer technischen Ursache ausgegangen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell