LPI-GTH: Verkehrsdelikte

Ilmenau (ots) - In der vergangenen Nacht erlaubte sich ein 16-Jähriger einen Streich, der weiteichende Folgen haben kann. Er wählte den Notruf und informierte über einen Brand in Ilmenau. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr und so kam es zum Einsatz. Am beschriebenen Brandort konnte jedoch kein Feuer entdeckt werden und später zeigte sich, dass der Jugendliche den Notruf missbräuchlich wählte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. In diesem Zusammenhang wird darauf ...

