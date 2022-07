Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Hauswand

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 15.30 Uhr kam es in der Gothaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger war mit seinem Ford in Richtung Ortsausgang unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und mit einer Hauswand zusammenstieß. Sowohl am Haus, als auch am PKW entstanden unfallbedingte Schäden, der Fahrer verletzte sich und kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. (db)

