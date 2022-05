Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnhaus in Stadtrooda durch Brand stark beschädigt

Jena (ots)

Feuerwehr und Polizeikräfte mussten am Sonntagnachmittag zu einem größeren Brandfall in Stadtroda ausrücken. Ein Hausbesitzer hat aufgrund von Unachtsamkeit noch nicht vollständig abgekühlte Asche in eine Restmülltonne geschüttet. Daraufhin fing die Plastetonne an zu brennen. Durch das Feuer brannte der Unterstand, in welchem sich die Mülltonne befand, komplett ab. Anschließend griff das Feuer auf die Fassade und das Daches des unmittelbar daneben stehenden Wohnhauses, über. Es entstand ein hoher Sachschaden am Einfamilienhaus. Jedoch hatten die Bewohner Glück im Unglück und wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Nacht konnten sie aufgrund der Brandschäden jedoch nicht in ihrem Haus verbringen.

