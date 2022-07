LPI-GTH: Streit eskaliert

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Am heutigen Vormittag, zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße. Aus dem Inneren wurde ein E-Bike der Marke Cube samt Zubehör entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die Informationen zum Täter oder dem Verbleib des Beuteguts haben. ...

