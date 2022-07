LPI-GTH: Mit dem Motorrad verunfallt

Arnstadt (ots) - Ein 18-Jähriger war gestern, am frühen Abend mit seinem VW in der Ilmenauer Straße unterwegs und beabsichtigte in den Dammweg abzubiegen. Hierbei verlor der Herr aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den PKW, prallte gegen die Bordstein und anschließend gegen VW einer 51-Jährigen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeug mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. (db) ...

