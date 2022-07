Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol und mit Haftbefehl

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei stoppte gestern Morgen einen Skoda in der Eisenacher Straße. Es zeigte sich, dass der 44 Jahre alte Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Es folgte die Blutentnahme sowie die Einleitung des betreffenden Verfahrens. Während der polizeilichen Maßnahme zeigte sich, dass gegen den Mann zudem ein Haftbefehl vorlag. Letztlich wurde er am Sonntagnachmittag in die JVA gebracht. (db)

