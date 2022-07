Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Tag ereignete sich gegen 19.45 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall auf dem Ilm-Radweg zwischen Ilmenau und Langewiesen. Nach vorliegenden Informationen war der 81 Jahre alte Geschädigte auf dem Fahrrad in Richtung Langewiesen unterwegs, wobei vor ihm eine Gruppe von mehreren Kindern fuhr. Offenbar war eines der Kinder unsicher auf dem Fahrrad und der Senior versuchte an dem Kind vorbei zu fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der 81-Jährige verletzte sich dabei schwer und kam umgehend ins Krankenhaus. Dennoch erlag er seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und sucht dringen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0173740/2022) entgegengenommen. (db)

