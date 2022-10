Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Sölderholz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1169

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Mittwoch (26. Oktober) ist eine 30-jährige Frau an der Bodieckstraße in Dortmund-Sölderholz durch drei Messerstiche schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stach ein 46-jähriger Dortmunder gegen 14:10 Uhr mehrfach mit einem handelsüblichen Küchenmesser auf die 30-Jährige ein.

Ein Rettungswagen brachte die schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Dortmunderin in ein Krankenhaus.

Eine bei der Dortmunder Polizei eingerichtete Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Der psychisch auffällige Tatverdächtige ließ sich noch am Einsatzort widerstandslos festnehmen. Er soll heute (27. Oktober)von einem psychiatrischen Sachverständigen begutachtet werden.

Weitere Presseauskünfte erteilt ausschließlich Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel unter Tel. 0231/926-26104.

