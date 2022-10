Polizei Dortmund

POL-DO: Bekämpfung der Straßenkriminalität: Festnahme in der nördlichen Dortmunder Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1166

Am Dienstag (25. Oktober 2022) führten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund bis in die Nacht eine Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der nördlichen Innenstadt durch.

Zunächst fuhren die Beamten zur Lauenburger Straße / Heroldstraße. Beim Erblicken des Streifenwagens rannte ein 19-jähriger Dortmunder über die Heroldstraße in die Lauenburger Straße, um in eine dortige Tiefgarage zu flüchten. Womit der junge Mann allerdings nicht rechnete: Die Fußstreife der Polizei Dortmund. Die Beamten erwarteten den 19-Jährigen hinter dem Garagentor.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Haschisch in größerer Menge. Zwei Feinwaagen, ein mögliches Dealerhandy und ein Smartphone, welches in Bayern nach einem Computerbetrug zur Fahndung ausgeschrieben war, hatte der Dortmunder auch dabei. Da der 19-Jährige wegen ähnlicher Delikte bereits hinlänglich bekannt ist, wurde er vorläufig festgenommen. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die Einsatzkräfte der Polizei waren im Rahmen des Einsatzes auch im Dietrich-Keuning-Park unterwegs. Dort fanden sie zwei Drogenbunker mit Marihuana. Auf der Münsterstraße kontrollierten die Beamten zudem einen 23-jährigen Dortmunder. Dieser fuhr auf einem Fahrrad, das als gestohlen gemeldet war. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

