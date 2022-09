Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

Polizei stellt bei Durchsuchung Drogen sicher (26.09.2022)

Vöhrenbach (ots)

Eine Routinekontrolle von einem Autofahrer hat die Polizei am Samstagabend zum Auffinden einer größeren Drogenmenge geführt. Nachdem die Beamten bei einem 35-jährigen Autofahrer Drogeneinfluss bemerkten und eine geringe Menge Amphetamin fanden, erwirkten sie bei der zuständigen Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Vöhrenbach. Dort fanden sie knapp zwei Kilogramm Marihuana, ein halbes Kilo Haschisch, rund 700 Gramm Amphetamin und mehrere Ecstasy-Tabletten. Ein Großteil der Drogen war bereits in verkaufsfertige Portionen abgepackt. Insgesamt hatten diese einen Straßenverkaufswert von rund 8.000 Euro. Der Mann wurde am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Gegen den Festgenommenen wird wegen Ver-dachts des unerlaubten Handels mit Rauschgift ermittelt.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon 07531 280-0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeihauptkommissar Jörg-Dieter Kluge, Telefon 07531 995-1019

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell