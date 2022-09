Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nächtliche Auseinandersetzung vor einer Diskothek

Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es gegen 2.45 Uhr auf einem Fußgängerüberweg vor einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein junger Mann im Alter von 20 Jahren geriet mit einem Unbekannten in Streit. In dessen Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten. Da beide Männer im Verlauf der Auseinandersetzung auf dem Boden lagen, griffen mehrere Passanten ein und versuchten zu schlichten. Nach dem Aufstehen, schlägt der Unbekannte dem 20-Jährigen mit der Faust so stark ins Gesicht, dass dieser zusammenbricht und mit dem Kopf auf die Straße stürzt. Der unbekannte Täter flüchtete danach zu Fuß in Richtung Oberlohn. Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: zirka 160 bis 170 Zentimeter groß, südländischer Phänotyp. Der Mann war mit einem hellen Oberteil bekleidet. Die Polizei Konstanz sucht Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07531 995-0, zu melden.

