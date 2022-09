Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Oldtimer beschädigt

Konstanz (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto ist es am Sonntagmorgen, im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 7 Uhr, auf der Eichhornstraße gekommen. Ein unbekannter Täter trat gegen die Beifahrertür des auf dem Parkplatz des Hotels "Waldhaus Jakob" abgestellten BMW 3.0 Si und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Randalierer erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell