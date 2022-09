Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Trickdiebe unterwegs (25.09.2022)

Furtwangen (ots)

Eine ältere Frau ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr Opfer einer Trickdiebin geworden. Eine jüngere Frau klingelte bei einer Seniorin im "Betreuten Wohnen" in der Friedrichstraße und gab sich als Pflegerin der Sozialstation aus. Während sie die gehbehinderte Frau "untersuchte" und ablenkte, ermöglichte sie einer zweiten Person, ungesehen in deren Wohnung zu gelangen. Diese konnte dann unbemerkt Goldschmuck aus dem Schlafzimmer stehlen, was die Bestohlene erst später bemerkte. Die Seniorin beschrieb die vermeintliche Pflegerin als 25 - 30 Jahre alt, schlank, mit mittellangen, blonden Haaren. Sie war weiß gekleidet und trug eine blaue OP-Maske. Zeugen, die Hinweise zu diesem Trickdiebstahl geben können oder welche die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Furtwangen Telefon 07723 92948-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell