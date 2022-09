Rottweil (ots) - Einen unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmorgen um 8 Uhr auf der Stadtgrabenstraße kontrolliert. Ein 22-Jähriger war in die Straße gefahren und dann hinter dem Lenkrad seines Skoda eingeschlafen. Die ihn aufweckenden Polizisten bemerkten bei ihm deutlichen Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit über 1,5 Promille bestätigte. Der junge Mann musste das Auto abstellen ...

mehr