Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Kreis Rottweil) Hoher Sachschaden nach Unfall (24.09.2022)

Dunningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Samstag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 422 verursacht hat. Ein 38-jähriger bog mit einem Audi vom Parkplatz eines Blumenladens nach links auf die L 422 ein und stieß dort mit einem 57-jährigen Mitsubishi Fahrer zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Ältere leicht unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest an der Unfallstelle ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell