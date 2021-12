Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rund 500 Liter Diesel gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Von einer Baustelle auf der Landstraße zwischen Enkenbach und Kaiserslautern ist am Wochenende Diesel-Kraftstoff gestohlen worden. Die Täter rissen zunächst an einer Baumaschine die Batterie heraus, um sie dann an eine Tanksäule der Baustelle anzuschließen. Die Diebe konnten so die Zapfsäule in Betrieb nehmen und circa 500 Liter Kraftstoff abpumpen. Durch den Diebstahl entstand Sachschaden; zusammen mit dem Wert des gestohlenen Sprits geht die Polizei von einem Gesamtschaden über mindestens 1.000 Euro aus. Die Beamten sicherten Spuren. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

