Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Umtausch von gestohlenen Waren

Kaiserslautern (ots)

Beim Versuch, gestohlene Waren gegen Geld umzutauschen, ist eine Frau am Montagmittag in einem Einkaufsmarkt in der Königstraße aufgefallen. Wie sich herausstellte, stammten die Sachen aus einer anderen Filiale des Marktes im Rhein-Main-Gebiet, waren dort aber nicht bezahlt worden. In Kaiserslautern wollte die 60-Jährige die Sachen nun zurückgeben und sich den "Kaufpreis" ausbezahlen lassen.

Die verständigte Polizeistreife nahm den Sachverhalt zunächst als versuchten Betrug auf. Weil die Frau selbst psychische Ursachen als Begründung für ihr Verhalten angab, wurde die zuständige Ordnungsbehörde verständigt und kümmerte sich um die 60-Jährige. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell