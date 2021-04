Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Kabelbrand in Firma -

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Am Montag, 26.04.2021, gegen 09:49 Uhr, geriet in einer Firma an der Grünstraße in Hugstetten ein Verteilerkasten in Brand. Brandursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt sein. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen.

