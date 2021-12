Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Eine ärgerliche Überraschung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag in der Kurt-Schumacher-Straße erlebt. Als der 31-Jährige gegen 12.30 Uhr zum Parkplatz seines Autos kam, sah er Glasscherben auf der Straße liegen. Bei genauerer Betrachtung konnte er erkennen, dass es sich um die Scherben eines Blinkerglases handelte - an dem BMW war das Blinkerglas auf der Fahrerseite gebrochen. Doch nicht nur das: Auch die vordere Stoßstange war auf der linken Seite zerkratzt.

Offenbar war jemand gegen den Pkw gestoßen, hatte sich aber aus dem Staub gemacht, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen zwischen 11.30 und 12.30 Uhr etwas aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

Gesucht wird auch nach den Tätern, die in der Beethovenstraße ein Auto beschädigt haben. In diesem Fall handelt es sich jedoch nicht um einen Unfall, sondern um eine mutwillige Beschädigung. Den Spuren nach zu urteilen, wurde hier an einem Opel Corsa der Außenspiegel auf der Beifahrerseite absichtlich abgetreten.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Auch die genaue Tatzeit ist unklar, da der Wagen über mehrere Tage in Höhe des Hauses Nummer 43 abgestellt war und nicht benutzt wurde. Festgestellt wurde der Schaden am Montagmorgen gegen 8 Uhr. |cri

