Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter schlägt Mann auf dem Bahnhofsplatz- Polizei bittet um Zeugenhinweise

Konstanz (ots)

Körperlich ist am Sonntag, gegen 22.45 Uhr ein 24-Jähriger auf dem Bahnhofsplatz von einem Unbekannten angegriffen und dabei verletzt worden. Der unbekannte Täter, der tarnfarben gekleidet war, attackierte den 24 Jahre jungen Mann vor einer Bäckerei unvermittelt mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht. Durch den Angriff verletzte sich der junge Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Polizei Konstanz hat Ermittlungen wegen des Tatbestandes der Körperverletzung eingeleitet und bittet nun um Zeugenhinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel.07531 995-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell