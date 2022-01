Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Barschließung aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Corona-Regeln

Worms (ots)

Gegen 03.00 Uhr am 23.01.2022 wurde die Polizei aufgrund von ruhestörender, lauter Musik zu einer Bar in der Wormser Innenstadt gerufen. Beim Betreten der Räumlichkeit fiel auf, dass sich weder das Personal noch die schätzungsweise 70 Gäste an die geltenden Corona-Regeln hielten. So trug nahezu keine Person eine Mund-Nasen-Bedeckung, Abstände zu anderen Personen wurden nicht eingehalten und Impfnachweise konnte nur sporadisch nachgewiesen werden. Auch die Kontaktdatenerfassung fand nur lückenhaft statt.

Aufgrund der zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Regeln und der fehlenden Kontrolle durch das Barpersonal, sowie dem Umstand, dass die Mehrheit der Gäste nicht die bestehende 2G-Plus-Regel nachweisen konnte, musste die Bar für diese Nacht geschlossen werden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde diesbezüglich eingeleitet.

