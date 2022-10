Polizei Dortmund

POL-DO: Kiosk-Einbrecher auf frischer Tat ertappt - eine weitere Person flüchtig: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1164

Nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Bergmannstraße in Dortmund heute Nacht (26.10.2022) gegen 4:27 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund einen Täter vorläufig festnehmen. Ein weiterer Tatverdächtiger ist flüchtig. Es werden Zeugen gesucht.

Ein Zeuge meldete der Polizei einen Einbruch in einen Kiosk. Als die Beamten eintrafen, stellten sie eine eingeschlagene Eingangstür fest.

Im Kiosk konnten keine Personen angetroffen werden. Die Polizisten fanden jedoch eine Tür vor, die zum Innenhof des Mehrfamilienhauses führte. Dort stand ein Fenster offen. Die Beamten betraten das Haus und fanden einen jungen Mann im oberen Stockwerk. Dort machte er widersprüchliche Angaben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Debitkarte, die die Eigentümerin des Kiosks wenig später identifizieren konnte.

Der 20-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zum zweiten Täter geben können. Dieser sei laut Zeuge aus dem Kiosk gekommen und in Richtung Burgholzstraße geflüchtet. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Weißer Pullover mit Kapuze - Schwarzer Rucksack - Sturmhaube

Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund entgegen unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell