POL-PPWP: Familienstreit eskaliert

Kaiserslautern (ots) - Während einer Streifenfahrt im Stadtgebiet ist Polizeibeamten am Mittwochabend ein verräterischer Geruch durch die geöffneten Seitenfenster ihres Wagens in die Nase gestiegen: In der Mainzer Straße roch es stark nach Cannabis. Die Polizisten stoppten und schauten in der Umgebung, woher der Geruch kam. Sie entdeckten einen jungen Mann, der gerade dabei war, einen Joint zu rauchen. Der 21-Jährige wurde aufgefordert, die Zigarette auszumachen; sie ...

mehr