Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall durch Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in der Burgstraße einen Unfall verursacht. Die 42-Jährige war mit ihrem Opel unterwegs und fuhr hinter einem Ford in Richtung Maxstraße. Als die Ford-Fahrerin an einer Ampel hinter zwei weiteren, verkehrsbedingt haltenden PKW bis zum Stillstand abbremsen musste, erkannte die 42-Jährige die Situation zu spät und krachte dem Ford aufs Heck. Hierdurch wurde dieser auf die vor ihm haltenden Fahrzeuge geschoben. In den vier Fahrzeugen befanden sich insgesamt neun Insassen, wovon acht über leichte Schmerzen klagten und ärztlich behandelt wurden. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR. |me

