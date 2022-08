Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand einer Erntemaschine

Am Sonntag, 31. Juli 2022, gegen 15.40 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feld Am Blöcker das Förderband einer sogenannten Legemaschine für Erntearbeiten eines Gemüsebaubetriebes aus Cappeln in Brand. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Langförden gelöscht, welche mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften vor Ort war. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl vom Grundstück eines Wohnhauses

Von Sonntag,31. Juli 2022, 20.00 Uhr, bis Montag, 01. August 2022, 18.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Diepholzer Straße auf das Grundstück eines 79-Jährigen aus Vechta. Hier entwendeten sie zwei weiße Keramikfiguren und mehrere Säcke Blumenerde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl von zwei Smartphones

Am Mittwoch, 03. August 2022, gegen 18.05 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, in den Aufenthaltsraum eines Optikergeschäftes und entwendeten zwei Smartphones. Bei den Geräten handelt es sich um

- 1 APPLE iphone 11 Pro, grün, - 1 APPLE iphone 12, schwarz.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruch in Kellerräume

Von Sonntag, 24. Juli 2022, 12.00 Uhr bis Sonntag, 31. Juli 2022, 12.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, in den Keller eines Wohn- und Geschäftshaues einer 64-Jährigen aus Vechta und durchsuchten mehrere Kellerräume. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Bargeld

Am Mittwoch, 03. August 2022, zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Hotel An der Gräfte Bargeld eines 43-jährigen Hotelgastes aus dem Tresor seines Hotelzimmers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 03. August 2022, wurde gegen 20.00 Uhr in der Kronenstraße ein mit zwei Jugendlichen besetztes schwarzes Kleinkraftrad festgestellt, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Zudem trugen die beiden Jungen keinen Helm. Als sie die Polizeibeamten erblickten, sprang der Mitfahrer vom fahrenden Mofa herunter, versteckte sich zunächst hinter einem Pfeiler und floh dann fußläufig bis in die Straße Neuer Markt, wo er gestellt werden konnte. Bei ihm handelt es sich um einen 14-jährigen Jungen aus Vechta. Bei dem Fahrer des Kleinkraftrades handelt es sich um einen 16-Jährigen aus Vechta. Er konnte kurze Zeit später in der Kolpingstraße angetroffen werden. Er konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorlegen. Beide Jugendlichen wurden auf die Polizeidienststelle verbracht, wo sie nach Aufnahme des Sachverhaltes an ihre Eltern übergeben wurden.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 03. August 2022, gegen 22:25 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus Damme mit seinem Motorroller die Vördener Straße mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h, obwohl er nur im Besitz einer Prüfbescheinigung war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Eltern in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 03. August 2022, kam es gegen 08.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Keetstraße zu einem Ladendiebstahl: Ein 19-Jähriger aus Duisburg wollte das Geschäft unbemerkt mit mehreren Packungen Zigaretten verlassen. Damit ihm das gelingen konnte, versuchten zwei weitere, bislang unbekannte männliche Täter, das Personal abzulenken. Der 19-Jährige konnte letztlich durch Mitarbeiter des Marktes gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei im Markt festgehalten werden. Von den beiden Mittätern liegt lediglich eine Personenbeschreibung vor:

- männlich, - ca. 170 cm groß, - kräftige Statur, - Glatze, - Tätowierungen an beiden Armen.

Bekleidung:

- kurze Jeanshose, - weißes T-Shirt der Marke BOSS mit mehreren großen BOSS-Schriftzügen auf der Rückseite, - weiße Sportschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 02. August 2022, gegen 18.00 Uhr, befand sich eine 74-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden in einem Verbrauchermarkt an der Holdorfer Straße, um dort Einkäufe zu tätigen. Während sie von einer ihr unbekannten ca. 20-jährigen jungen Frau mit langen schwarzen Haaren in gebrochenem Deutsch in ein Gespräch verwickelt wurde, entwendete ein anderer, bislang unbekannter Täter ihre Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche. Diese befand sich zum Tatzeitpunkt in ihrem Einkaufswagen. Erst beim Bezahlen an der Kasse stellte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Sachdienliche Hinwiese nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Dinklage - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 03. August 2022, wurde gegen 07.55 Uhr in der Goethestraße ein 16-jähriger Dinklager auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt und ein Verfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 03. August 2022, wurde gegen 18.10 Uhr in der Großen Straße ein 46-jähriger Steinfelder auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem Steinfelder wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 03. August 2022, kam es gegen 16.20 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-jähriger Mann aus Steinfeld befuhr mit seinem Trecker-Anhänger-Gespann (Trecker + 2 Anhänger) die Dinklager Straße aus Steinfeld kommend in Fahrtrichtung Dinklage. In Höhe der Straße Telgholt beabsichtigte er, von der Dinklager Straße nach links in diese abzubiegen. Während er abbog, überholte ein 41-Jähriger PKW-Fahrer aus Lohne das Gespann des Steinfelders. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Lohner verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 03. August 2022, kam es gegen 10.00 Uhr auf der Umgehungsstraße (Bundesstraße B214) in Holdorf zu einem Verkehrsunfall: Ein 58-jähriger Autofahrer aus Hilter kam aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und kam letztendlich an einer Leitplanke zum Stehen. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein umliegendes verbracht.

Bakum - Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelec

Am Mittwoch, 03. August 2022, zwischen 21.00 Uhr und 24.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Grundstück einer Familie im Kapellenweg, verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Garage und entwendeten zwei hochwertige Pedelecs: -1 graues FOCUS Pedelec Thron2.6.8 EOP, Rahmenhöhe 47 cm, 12-Gang-Kettenschaltung, graue ORTLIEB Fahrradtasche, -1 rosafarbenes BERGAMONT Pedelec Wave, Rahmenhöhe 52 cm, 10-Gang-Kettenschaltung. Darüber hinaus wurde eine CANON Fotokamera gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell