POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 03. August 2022, kam es um 08.15 Uhr auf der Barßeler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 45-jährige Frau aus Friesoythe wollte mit ihrem Pkw von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah sie eine 64-jährige Frau aus Friesoythe, welche mit ihrem Pedelec den Radweg vom Niedersachsenring kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße befuhr. Es kam zum Unfall. Die 64-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 400 Euro.

Barßel OT Elisabethfehn - Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am 04. August 2022, gegen 03.45 Uhr, der Dachstuhl eines derzeit unbewohnten Mehrfamilienhauses in der Friesenstraße in Brand. Direkte Nachbarn hatten zuvor einen lauten Knall gehört und die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits das gesamte Gebäude in Vollbrand. Bei dem brandbetroffenen Objekt handelt es sich um ein seit mehreren Wochen leerstehendes Mehrfamilienhaus. Dieses wurde durch den Brand völlig zerstört. Für die Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren Barßel und Friesoythe mit 40 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 30. Juli 2022, 23.00 Uhr, und Sonntag, 31. Juli 2022, 04.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Kolpingstraße die rechte, hintere Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten PKW VW Polo einer 59-jährigen Barßelerin. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Saterland OT Ramsloh - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 03. August 2022, wurde gegen 18.25 Uhr in der Hauptstraße ein 13-jähriger Junge aus Sedelsberg auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem Jungen wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt und ein Verfahren eingeleitet.

