Vechta - Ladendiebstahl

Bereits am 14. Juli 2022 kam es gegen 19.40 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Falkenweg zu einem versuchten Ladendiebstahl: Ein bislang unbekannter Täter begab sich in den Verkaufsraum und legte diverse Lebensmittel einen Einkaufswagen. Anschließend suchte er die Gemüseabteilung auf und packte dort alle Waren in eine von ihm mitgeführte Tasche um. Mit dieser beabsichtigte er, den Lebensmittelmarkt zu verlassen. Als er bemerkte, dass das der Zeuge ihn entdeckt hatte, warf er die Waren auf den Boden und verließ fluchtartig den Markt. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - ca. 20 bis 25 Jahre alt, - ca. 175 bis 180 cm groß, - dunkles, volles Haar (Kurzhaarschnitt), - bekleidet mit einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung, einer modernen, knielangen, blauschwarzen Sporthose und einem blauen Kapuzensweater mit einem weißen Aufdruck "POLO 1967", blauen Sportschuhen und weißen Kurzsocken.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrern

Am Dienstag, 02. August 2022, 16.35 Uhr, befuhr eine 29-Jährige aus Vechta mit ihrem Fahrrad in Vechta den Fußweg der Windallee von der Willohstraße aus kommend in Richtung Universität. Ein 14-Jähriger aus Vechta befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pedelec den Fußweg entlang der Windallee in entgegengesetzter Richtung. In einer Biegung in Höhe der Einmündung zur Willohstraße stießen die beiden Radfahrer frontal zusammen und verletzten sich leicht.

Goldenstedt - Diebstahl eines Fahrrad-Displays

Am Samstag, 30. Juli 2022, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 18.35 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Buchsbaumweg, ein BOSCH Fahrraddisplay vom Pedelec einer 61-Jährigen aus Goldenstedt. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt auf dem Hof vor dem Wohnhaus der Geschädigten abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Goldenstedt - Brand einer Absauganlage für Holzspäne

Am Mittwoch, 03. August 2022, 00.10 Uhr, kam es in Goldenstedt, Vechtaer Straße, auf dem Betriebsgelände einer Firma für Stalleinrichtungen, aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Absauganlage für Holzspäne. Das Feuer griff von dort auf einen Container mit Holzspänen und eine angrenzende Betriebshalle über. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt, Lutten und Vechta unter Einsatz von 65 Kameraden und 12 Fahrzeugen gelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 02. August 2022, 18.15 Uhr geriet in Goldenstedt, Barnstorfer Straße (Landesstraße L334) ein 32-Jähriger aus Wildeshausen mit seinem Pkw nach rechts auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Durch den Unfall erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht zurzeit noch nicht fest.

Goldenstedt - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 01. August 2022, um 11.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße die Geldbörse samt Inhalt einer 67-jährigen Frau aus Goldenstedt aus ihrer am Fahrrad befindlichen Satteltasche. Während ein Täter die 67-Jährige in ein Gespräch verwickelte, nahm der andere die Geldbörse an sich. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1 (Ansprechender):

- männlich, - ca. 175 cm groß, - schwarze, kurze Haare, - dunkler Teint, - gepflegtes Äußeres / gute Zähne, - sprach schlecht deutsch - trug ein graues Sakko.

Täter 2:

- männlich, - ca. 175 cm groß, - schwarze, kurze Haare, - dunkler Teint.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (04444) 967220 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 02. August 2022, gegen 10.45 Uhr standen eine 55-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden und ein 60-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit ihren Pkw auf der Vördener Straße vor einer rot zeigenden Ampel. Nachdem diese auf grün wechselte, stießen beide Fahrzeuge zusammen, wodurch ein geringer Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstand. Die Beteiligten machten im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang: Der nachfolgende 60-Jährige gab an, dass die 55-Jährige den Rückwärtsgang eingelegt habe, die Pkw-Fahrerin gab an, dass der ihr nachfolgende Pkw-Fahrer auf ihren PKW aufgefahren sei. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 02. August 2022, gegen 10.35 Uhr, beging ein Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz an der Lindenstraße gegenüber vom Krankenhaus eine Verkehrsunfallflucht und verursachte einen Schaden in Höhe von 2.000,00 EUR: Nachdem er beim Rückwärtsausparken den PKW VW Golf einer 54-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden seitlich touchiert hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Der Unfall war von einer Zeugin beobachtet worden. Diese notierte sich das Kennzeichen des Schadensverursachers und informierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 82-jährigen Pkw-Fahrer aus Damme. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Steinfeld - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Samstag, 30. Juli 2022, 22.00 Uhr, und Sonntag, 31. Juli 2022, 03.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Pedelec GAZELLE Arroyo C8+ eines 32-Jährigen Steinfelders aus dessen Garten im Moorkamp. Das Pedelec hat einen grauen Rahmen, schwarze Schutzbleche, schwarze Lenkergriffe, einen schwarzen Sattel und verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Zudem ist es mit einem Bordcomputer ausgestattet. Die Rahmenhöhe beträgt 49 Zentimeter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Steinfeld - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 02. August 2022, wurde gegen 20.00 Uhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Dinklage in der Großen Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Lohne - Diebstahl eines Anhängers

In der Zeit zwischen Mittwoch, 29. Juni 2022, 16.00 Uhr, und Montag, 01. August 2022, 16.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Betriebsgelände einer Tankstelle im Bergweg einen dort abgestellten 1,3 t Kfz-Anhänger (Plane mit Spriegel) des Herstellers BAOS. Auf der Plane ist das Firmen-Logo der betroffenen Tankstelle angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 02. August 2022, kam es um 16.05 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 81-jährige PKW-Fahrerin aus Dinklage befuhr die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. An dem Fußgängerüberweg der Christoph-Bernhard-Straße übersah sie bei rot zeigender Ampel einen 11-jährigen Jungen aus Lohne, der bei grünem Ampelsignal die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sich das Kind leicht verletzte und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Visbek - Sachbeschädigung an Wohnmobil

Bereits am Samstag, 23. Juli 2022, gegen 00.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter das Wohnmobil eines 56-Jährigen aus Roetgen, indem sie die Heckschürze aus ihrer Verankerung rissen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zum Tatzeitpunkt war das Wohnmobil auf dem Parkplatz "Engelmannsbäke" an der Bundesautobahn BAB 1 abgestellt. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein Modell des Herstellers FCA Italy. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

