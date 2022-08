Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Altenoythe - Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 02. August 2022, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter An den Tannen die Heckscheibe vom PKW VW Passat Kombi eines 20-Jährigen aus Friesoythe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell