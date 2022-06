Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen (ots)

In der Zeit von Freitag 23.45 Uhr bis Samstag 05.30 Uhr wurde ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Birkenallee in Kempen von Einbrechern heimgesucht. Die bislang unbekannten Täter begaben sich in den Garten und stellten eine vorgefundene Leiter an die Hauswand. Über diese Leiter stiegen sie auf den Balkon, hebelten die Türe auf und durchsuchten im Haus sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Am Freitag gegen 23.45 Uhr wurden zwei verdächtige Personen in einem Nachbargarten beobachtet, die als Täter in Frage kommen. Beide werden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, bekleidet mit heller Jacke, dunkler Hose, dunkler Schuhe und hatten jeder eine helle Kappe auf. Eine Person führte einen dunklen Rucksack mit. Weitere Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (565)

