Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Lösen von Radmuttern

Zwischen Mittwoch, 20. Juli 2022, 00.00 Uhr, und Montag, 01. August 2022, 15.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter im Gladiolenweg mehrere Radmuttern von einem roten PKW SKODA Citigo sowie von einem grauen SKODA Superb zu lösen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Montag, 01. August 2022, 21.15 Uhr, und Dienstag, 02. August 2022, 05.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Fenster und Eingangstür eines Verbrauchermarktes in der Freesienstraße mit schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 02. August 2022, kam es zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten weißen PKW SEAT Ibiza einer 44-Jährigen aus Höltinghausen. Hierdurch entstand Sachschaden in Form von Lackkratzern an der Fahrertür. Auch der Seitenspiegel der Fahrerseite brach ab. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadenregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Diebstahl aus Opferstock

Zwischen Freitag, 01. Juli 2022, 08.30 Uhr, und Montag, 01. August 2022, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus der St. Margaretha Kirche Am Markt das im dortigen Opferstock befindliche Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Molbergen - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 02. August 2022, wurde um 17.20 Uhr in der Cloppenburger Straße eine 23-jährige Molbergerin auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 02. August 2022, wurde um 10.45 Uhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Löningen in der Haselünner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest bestätigte dies. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lastrup OT Hemmelte - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 02. August 2022, wurde gegen 18.35 Uhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Zudem war der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese war ihm aufgrund einer vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 02. August 2022, kam es gegen 14.00 Uhr in der Daimler-Benz-Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 47-Jährige aus Friesoythe beabsichtigte, mit ihrem Pkw einen Parkplatz zu verlassen und nach links auf die Daimler-Benz-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 43-Jährigen aus Garrel, der mit seinem Kleinkraftrad die Daimler-Benz-Straße ortseinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Garreler stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell