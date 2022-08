Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Geld und Pflanze mit

Kaiserslautern (ots)

Eine Gaststätte in der Kindergartenstraße ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Am Montagvormittag fiel auf, dass unbekannte Täter ein Fenster des Lokals aufgehebelt und sich in den Räumen an den Spielautoamten zu schaffen gemacht haben. Beide Automaten wurden aufgebrochen und die enthaltenen Geldkassetten gestohlen. Der Schaden liegt bei insgesamt mehreren tausend Euro.

Als die Eindringlinge das Gebäude verließen, nahmen sie auch noch eine Topfpflanze von der Fensterbank mit. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 3.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind - die möglicherweise eine Topfpflanze mit sich herumtrugen - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell