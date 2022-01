Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Kindergarten

Gera (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (08.01.2022) gegen 12:00 Uhr bis Montag (10.01.2022) gegen 05:50 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kindergartens in der Fritz-Gießner-Straße. Der oder die Täter gelangten so in sämtliche Zimmer. Aus diesen wurden mehrere Laptops entwendet und ein vorhandener Tresor aufgebrochen. Die Polizei ermittelt zum Einbruch und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte telefonisch an die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-82901465. (MW)

