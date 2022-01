Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diesel gestohlen

Altenburg (ots)

Schmölln: In der Zeit vom 06.01.2022 zu 10.01.2022 machten sich unbekannte Täter an einem Am Brauereiteich abgestellten Lkw zu schaffen. Dabei öffneten sie den Tankdeckel des Fahrzeuges und zapften ca. 700 Liter Diesel ab. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

