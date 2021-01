Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240121-0047: Einbrecher kamen durch die Garage ins Wohnhaus

Gummersbach (ots)

Am Freitagvormittag (22. Januar) sind Einbrecher in der Gelpestraße in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben dort Bargeld, Schmuck und ein Luftgewehr gestohlen.

Im Tatzeitraum zwischen 5:45 Uhr und 13 Uhr schlugen die Täter ein Fenster der Garage ein und hebelten dort eine Tür zum Wohnhaus auf. Erstmal im Haus begannen sie mit ihrer Suche nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld, Schmuck und ein Luftgewehr. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen bemerkt haben, melden sich bitte zu jeder Zeit bei der Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

