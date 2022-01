Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Lucka: Aufgrund eines gemeldeten Brandes in einem Kleingartengrundstück kamen Feuerwehr und Polizei gestern Abend (09.01.2022), gegen 17:45 Uhr An den Schopfwiesen zum Einsatz. Dort brannte aus noch ungeklärter Ursache ein Holzstapel, welcher an der betreffenden Gartenlaube lag. Das Feuer wurde seitens der Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand wurde die Hütte jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen. Hierbei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

