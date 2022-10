POL-PDLD: Hainfeld - Frau von PKW erfasst

Lingenfeld (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro und zwei total beschädigte Fahrzeuge verursachte ein 29-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim am frühen Samstagmorgen in Lingenfeld. Der 29-Jährige befuhr gegen 03:00 Uhr mit seinem VW die Kirchstraße in Lingenfeld und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Das geparkte ...

