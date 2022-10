Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Lingenfeld (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro und zwei total beschädigte Fahrzeuge verursachte ein 29-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim am frühen Samstagmorgen in Lingenfeld. Der 29-Jährige befuhr gegen 03:00 Uhr mit seinem VW die Kirchstraße in Lingenfeld und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Das geparkte Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß gegen die danebengelegene Hauswand geschoben. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 29-jährigen Fahrer ein Alkoholwert von 1,59 Promille festgestellt werden. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst abgeschleppt.

