POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletzten Personen, Pressenachmeldung

Landau in der Pfalz (ots) - Am Abend des 20.10.2022, gegen 20:30 Uhr kam es an der Kreuzung Max-Planck-Straße / Otto-Hahn-Straße in Landau zu seinem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 61-jährige Fahrer eines VW Golf GTE an besagter Kreuzung die Vorfahrt einer 25-jährigen Fahrerin, die in einem Ford Focus unterwegs war, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß ...

