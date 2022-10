Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit leicht verletzter Person

Landau in der Pfalz (ots)

Am Abend des 20.10.2022, gegen 20:30 Uhr kam es an der Kreuzung Max-Planck-Straße / Otto-Hahn-Straße in Landau zu seinem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 61-jährige Fahrer eines VW Golf GTE an besagter Kreuzung die Vorfahrt einer 25-jährigen Fahrerin, die in einem Ford Focus unterwegs war, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei erlitt die Fahrerin des Ford Focus leichte Rückenschmerzen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

